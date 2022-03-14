Kabine yarın Beştepe'de toplanacak
Kabine Toplantısı, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak. Toplantıda, Ukrayna gündemindeki son durumdan ekonomiye, Antalya Diplomasi Forumu'ndan salgına dair birçok konu ele alınacak.
Ukrayna'da yaşanan gelişmelerin öncelikli olduğu ve birçok başlığın masaya yatırılacağı Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak.
Toplantıda, bölgedeki son durum değerlendirilecek. Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik devam eden çalışmalar da toplantıda görüşülecek başlıklar arasında olacak.
Ayrıca Türkiye'nin çabaları sonucunda, Rusya ve Ukrayna Dışişleri bakanlarının ilk kez bir araya geldiği Antalya Diplomasi Forumu'nun yansımaları ele alınacak.
Erdoğan ve bakanların mevkidaşları ile yürüttüğü yoğun diplomatik temaslar görüşülecek.
Kabine Toplantısı'nın gündeminde öne çıkacak başlıklardan biri de ekonomi olacak.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının Türkiye'ye etkileriyle ilgili kapsamlı bir değerlendirme yapılacak. Alınacak olası tedbirlere ilişkin yol haritası konuşulacak.
Kabine toplantısında yurt içi ve sınır ötesinde yürütülen terörle mücadele operasyonları ve koronavirüs salgınına yönelik adımlar da değerlendirilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından 'Millete Sesleniş' konuşması yapacak.
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