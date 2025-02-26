Kabus sürüyor! Adana'da ele geçirildi: Tam 750 litre...
Adana'da polis ekiplerince 750 litre sahte içki ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki bulunduğu belirlenen merkez Seyhan ilçesindeki iki ev ve bir iş yerine operasyon düzenledi.
3 GÖZALTI
Adreslerdeki aramalarda 750 litre sahte içki ve ruhsatsız tabanca bulundu. Polis ekipleri, adreslerdeki 3 zanlıyı gözaltına aldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Özel, 'Serap Yazıcı' gerçeğini açıkladı
- Şahin’den Altaylı’ya: ‘Şimdi git pislik çukuruna’
- Önce ‘kaza’ dedi, sonra itiraf etti!
- 'Sahte diploma' iddiasına belgeli yanıt!
- Başvurmayan emekliler ikramiye alamayacak!
- Müjde Ar ve eski bakan eşi trafik kazası geçirdi!
- O partinin il başkanı gözaltına alındı!
- Cinsel saldırı davası açıldığı ortaya çıktı!
- 'Adaba aykırı, kabul edilemez'
- 'İthal et' skandalında flaş gelişme