Kabus sürüyor! Adana'da ele geçirildi: Tam 750 litre...

Yayınlanma: 26.02.2025 - 09:43

Güncelleme: 26.02.2025 - 09:45

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki bulunduğu belirlenen merkez Seyhan ilçesindeki iki ev ve bir iş yerine operasyon düzenledi.

3 GÖZALTI

Adreslerdeki aramalarda 750 litre sahte içki ve ruhsatsız tabanca bulundu. Polis ekipleri, adreslerdeki 3 zanlıyı gözaltına aldı.