Kabus sürüyor! Adana'da ele geçirildi: Tam 750 litre...

Adana'da polis ekiplerince 750 litre sahte içki ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kabus sürüyor! Adana'da ele geçirildi: Tam 750 litre...
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 26.02.2025 - 09:43

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki bulunduğu belirlenen merkez Seyhan ilçesindeki iki ev ve bir iş yerine operasyon düzenledi.

3 GÖZALTI

Adreslerdeki aramalarda 750 litre sahte içki ve ruhsatsız tabanca bulundu. Polis ekipleri, adreslerdeki 3 zanlıyı gözaltına aldı.


İlgili Haberler

2 milyon adet ele geçirildi... Adana'da dev 'makaron' operasyonu: 1 tutuklama

2 milyon adet ele geçirildi... Adana'da dev 'makaron' operasyonu: 1 tutuklama
Adana'da sır olay... Hayvanlarını otlatmak için çıktı: Ölü olarak bulundu

Adana'da sır olay... Hayvanlarını otlatmak için çıktı: Ölü olarak bulundu
Komisyon ve faiz aracılığıyla vurgun... Mersin ve Adana'da 'tefecilik' operasyonu: 35 gözaltı

Komisyon ve faiz aracılığıyla vurgun... Mersin ve Adana'da 'tefecilik' operasyonu: 35 gözaltı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler