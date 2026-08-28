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Kaçak alkol ve cinsel gücü artırıcı hap operasyonu: Depodan servet çıktı!

Kaçak alkol ve cinsel gücü artırıcı hap operasyonu: Depodan servet çıktı!

28.08.2026 15:28:00
Güncellenme:
DHA
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Kaçak alkol ve cinsel gücü artırıcı hap operasyonu: Depodan servet çıktı!

Aydın’ın Söke ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 100 litre etil alkolün yanı sıra binlerce alkol aroma kiti ve cinsel gücü artırıcı ürün ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 4 milyon 100 bin lira olan ürünlere el konulurken 2 şüpheli gözaltına alındı.
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Aydın’ın Söke ilçesinde kaçak alkol satışı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Bir iş yeri ve adreste yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 4 milyon 100 bin lira olan kaçak ürün ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak alkol satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

İŞ YERİ VE ADRESE OPERASYON

Ekiplerin çalışması sonucunda Söke’nin Konak Mahallesi’nde İ.T. (37) ve Ö.T.’nin (38) kaçak alkol üreterek piyasaya sürdükleri tespit edildi.

Jandarma ekiplerinin önceki gün düzenlediği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

BİNLERCE KAÇAK ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

İş yeri ve adreste yapılan aramalarda 100 litre etil alkol, bin 450 alkol aroma kiti, bin 150 kaçak cinsel işlev bozukluğu ilacı, bin 650 cinsel gücü artırıcı macun ve 350 cinsel gücü artırıcı jel ele geçirildi.

Piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon 100 bin lira olduğu belirtilen ürünlere el konuldu.

2 ŞÜPHELİNİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

 

Gözaltına alınan İ.T. ve Ö.T.’nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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