Kaçak göçmen taşıyan minibüs, polisten kaçarken pamuk tarlasına devrildi
Adana’da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs, polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Minibüs, kovalamaca sırasında pamuk tarlasına devrildi. Kaza sonrası minibüste bulunan göçmenlerden bazıları yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sarıçam ilçesi D-400 karayolunda uygulama yapan polis ekipleri, 10 VZ 220 plakalı minibüse ‘dur’ ihtarında bulundu.
Ancak minibüs şoförü, polisin ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaklaşık 20 kilometre boyunca kaçmayı sürdüren minibüs bir süre sonra kontrolden çıkarak Sarıçam ilçesi İncirlik Mahallesi Kemalpaşa Caddesi’nde bulunan pamuk tarlasına devrildi.
Hurdaya dönen minibüsün içerisinde bulunan kaçak göçmenler ve sürücü araçtan çıktı. Daha sonra devrildikleri pamuk tarlasının içerisine kaçtı.
Bölgeye gelen polis ekipleri tarla içerisine kaçan şüphelilerden 5 tanesini yakaladı. Kaçan diğer şüphelileri arama çalışmaları devam ediyor.
Yakalanan şüpheliler yabancılar şube tarafından gözaltına alındı.
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