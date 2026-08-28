Cumhuriyet Gazetesi Logo
Eskişehir'de operasyon: Kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı

Eskişehir'de operasyon: Kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı

28.08.2026 10:49:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Eskişehir'de operasyon: Kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı

Eskişehir’de jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 5 şüpheli şahıs kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanırken birçok materyal ele geçirildi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Odunpazarı ilçesinde şüpheli şahısların define bulmak amacıyla izinsiz kazı yapacağı bilgisi alındı.

Ekiplerce Anadolu Mirası Operasyonları kapsamında 5 şüpheli şahıs kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

MALZEMELERE EL KONULDU

Kazı alanında yapılan incelemelerde şüphelilere ait olduğu tespit edilen 1 adet jeneratör, 1 adet karot makinası, 25 adet karot ucu, 20 metre kablo ve 1 adet dalgıç pompa ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı.

İlgili Konular: #Jandarma #eskişehir