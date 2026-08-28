Eskişehir'de operasyon: Kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Odunpazarı ilçesinde şüpheli şahısların define bulmak amacıyla izinsiz kazı yapacağı bilgisi alındı.
Ekiplerce Anadolu Mirası Operasyonları kapsamında 5 şüpheli şahıs kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.
MALZEMELERE EL KONULDU
Kazı alanında yapılan incelemelerde şüphelilere ait olduğu tespit edilen 1 adet jeneratör, 1 adet karot makinası, 25 adet karot ucu, 20 metre kablo ve 1 adet dalgıç pompa ele geçirildi.
Şüpheli şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı.