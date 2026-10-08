Kaçak maden ocaklarında baskın öncesi istihbarat ağı! 16 kişi gözaltına alındı… Aralarında kamu çalışanları da var!

Zonguldak'ta kaçak maden ocaklarına yönelik denetim ve imha işlemleri öncesinde ilgililere bilgi sızdırıldığı ve bu yolla maddi menfaat sağlandığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada 16 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler arasında 1 Türkiye Taşkömürü Kurumu çalışanı, 1 Orman Muhafaza Memuru, 1 rödovans sahibi ve 13 kaçak ocak işletmecisi bulunuyor.

Savcılık ifadelerinin ardından S.E. (42), S.A. (39), R.T. (38) ve M.A. (60) serbest bırakıldı.

Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 12 şüpheliden M.O. (37), M.M. (49), E.A. (41) ve K.B. (62) tutuklandı. T.O. (30), N.D. (49), M.A. (28), Ş.Y. (43), M.D. (41), K.Ç. (42), F.T. (54) ve K.A. (41) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OPERASYON İKİ DALGA HALİNDE YAPILDI

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde iki ayrı operasyon düzenlendi.

İlk operasyon 5 Ekim saat 07.00'de gerçekleştirildi. Operasyonda 2'si kamu görevlisi 8 şüpheli gözaltına alındı.

İkinci operasyon ise 6 Ekim sabahı yapıldı. Aralarında rödovans sözleşmesi kapsamında işletmecilik faaliyetinde bulunan bir kişinin de bulunduğu 8 şüpheli daha gözaltına alındı.

İki operasyon kapsamında toplam 16 kişi gözaltına alınırken, 1 ruhsatsız tabanca ve 68 mermi ele geçirildi.