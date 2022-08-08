Kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 36 gözaltı
Şırnak’ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi. Operasyonda uyuşturucu madde ile gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken 36 kişi gözaltına alındı.
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 1-7 Ağustos tarihleri arasında kent geneli ve Habur Sınır Kapısı’nda kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenlendi.
UYUŞTURUCU VE BİRÇOK MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonlarda,1.46 gram metamfetamin, 1 adet sentetik ecza, 2 bin 830 adet kaçak sigara, 150 litre kaçak akaryakıt, 5 adet cep telefonu ele geçirildi.
Yapılan operasyonlarda 20’si kaçakçılık, 15’i asayiş ve 1 şüpheli terör suçundan olmak üzere toplam 36 şüpheli gözaltına alındı.
Video Haberler
- Taksi ücretlerine zam geldi!
- 'Kamunun parasını insafsızca harcamaktan utanmıyorsunuz'
- Çaldığı küpeleri 'satmaya' çalışırken yakalandı
- Trafik magandası dehşet saçtı
- Emekli yurttaşın sözleri gündem oldu
- Beşiktaş'ta ATM'de yangın
- Esenyurt'ta 'taciz' iddiası ortalığı karıştırdı
- 'Ev almak artık hayal ötesi...'
- Bağcılar'da balkon çöktü, işçi hayatını kaybetti
- 'Tüm bu işkencenin ardında iktidar var'
En Çok Okunan Haberler
-
- KPSS soruşturmasında yeni gelişme
- Müjdat Gezen kötü haberi duyurdu
- 'Birileri açığa çıkmaması için çırpınıyormuş...'
- Bakan Yanık'tan Suriyeliler açıklaması
- 'Promosyon’ tartışmasında yeni adım
- Soylu'nun Çelebi'ye söylediği sözler gündemde!
- CHP'den Mehmet Ali Çelebi tepkisi!
- Kadro kıyağı haberine erişim engeli
- Enginyurt'un koruması hakkında yeni gelişme
- Zorla kolundan tutup, uçurumdan atladı!