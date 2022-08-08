Kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 36 gözaltı

Şırnak’ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi. Operasyonda uyuşturucu madde ile gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken 36 kişi gözaltına alındı.

İHA
08 Ağustos 2022 Pazartesi, 15:57
Kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 36 gözaltı
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Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 1-7 Ağustos tarihleri arasında kent geneli ve Habur Sınır Kapısı’nda kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenlendi.

UYUŞTURUCU VE BİRÇOK MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda,1.46 gram metamfetamin, 1 adet sentetik ecza, 2 bin 830 adet kaçak sigara, 150 litre kaçak akaryakıt, 5 adet cep telefonu ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda 20’si kaçakçılık, 15’i asayiş ve 1 şüpheli terör suçundan olmak üzere toplam 36 şüpheli gözaltına alındı.


Kaçakçılık Asayiş Operasyon

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