Göçmen kaçakçılığında yeni yöntem... Polis yeleği ve telsiz kullanmışlar!

Gaziantep'te jandarmanın düzenlediği operasyonda 82 kaçak göçmen yakalandı, 13 organizatör gözaltına alındı. Operasyonda polis yeleği, tabanca, telsiz ve kelepçe ele geçirildi. Şüphelilerin, yelek ve telsizi, göçmen kaçakçılığı sırasında kullandıkları tespit edildi.

DHA
Yayınlanma: 22.08.2023 - 11:37
Göçmen kaçakçılığında yeni yöntem... Polis yeleği ve telsiz kullanmışlar!
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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, taşıyan göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda; Suriyeli 82 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçısı oldukları suçlamasıyla 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda polis yeleği, tabanca, telsiz ve kelepçe, kaçakçılıkta kullanılan 6 araç ile 1 ruhsatsız tüfek ele ele geçirildi.

Organizatörlerin, polis yeleği ve telsizi, göçmen kaçakçılığı sırasında kullandıkları belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11’i tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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