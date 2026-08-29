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Kaçan şüpheli aranıyor... Kayseri'de silahlı kavga: 1 ağır yaralı

Kaçan şüpheli aranıyor... Kayseri'de silahlı kavga: 1 ağır yaralı

29.08.2026 16:48:00
Güncellenme:
DHA
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Kaçan şüpheli aranıyor... Kayseri'de silahlı kavga: 1 ağır yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çıkan silahlı kavgada tabancayla vurulan M.T. ağır yaralandı. Polis olay sonrası kaçan şüpheliyi arıyor.
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Kocasinan ilçesi Buğdaylı Mahallesi Tepeköy Sokak'ta saat 10.00 sıralarında M.T. ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, M.T. tabancayla vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından M.T., Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAÇAN ŞÜPHELİ ARANIYOR

M.T.’nin durumunun ağır olduğu belirtilirken, polis ekipleri olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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