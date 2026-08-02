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Kaçarken merdivenlerden düşüp, yakalandı

Kaçarken merdivenlerden düşüp, yakalandı

2.08.2026 22:58:00
Güncellenme:
İHA
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Kaçarken merdivenlerden düşüp, yakalandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli, polise mukavemet göstermesi üzerine özel harekat ekiplerinin desteğiyle düzenlenen operasyonla yakalandı. Kaçmaya çalışırken merdivenlerden düşen şüpheli yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Olay, saat 18.00 sıralarında Akse Mahallesi Veysel Karani Caddesi’ndeki bir sitede meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, hakkında yakalama kararı bulunan S.A.’nın söz konusu adreste olduğu bilgisine ulaşan polis ekipleri harekete geçti. Aynı zamanda sitenin yöneticisi olduğu öğrenilen S.A., kendisini gözaltına almak isteyen polis ekiplerine mukavemet gösterdi.

Şüphelinin polise mukavemet göstermesinin ardından bölgeye özel harekat ekipleri sevk edildi. Binanın 7’nci katındaki dairede bulunan S.A.’nın yakalanması için operasyon düzenlendi.

Kaçmaya çalışan şüpheli, merdivenlerden düşerek ayağından yaralandı. Polis ekiplerince yakalanan şüpheli, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ekiplerin adresteki arama çalışmaları sürerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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