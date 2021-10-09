Kaçırdığı çocuğunun canlı yayında boğazına bıçak dayadı

09 Ekim 2021 Cumartesi, 23:36

İddiaya göre, Kilimli ilçesinde balıkçılık yapan Savaş K., bir süre önce eşinden ayrıldı. 10 yaşındaki oğulları Ö.K. ise Çaycuma ilçesinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Sevgi Evi’ne teslim edildi. Oğluyla görüştürülmediğini iddia eden baba Savaş K., oğlunu kaldığı evden kaçırdı. Oğluyla buluşan ve canlı yayın yapan baba Savaş K.’nın, "Ne yapıyoruz biz şimdi" sorusuna oğlu, "Kaçıyoruz, benim için" şeklinde yanıt verdi. Baba ve oğlu o anları ise canlı yayın yaparak paylaştı.

Oğlunun boğazına bıçak dayayan baba, "Cennette buluşalım baba dedin ya, adına başka bir şey koysunlar. Konuşsana oğlum. Niye yaptıklarımızı konuş. Biz ayrılmayacağız. Ayrılırsak cennette buluşacağız. Bu olayı sen teklif ettin. Annen, halan hakkında bir şey söylemeyecek misin?" dedi.

Oğluyla birlikte Kilimli ilçesindeki barınağa gelen Savaş K. burada da polisin ikna çabalarına rağmen canlı yayınlarını sürdürdü. Şahıs, oğlunun boğazını kesmekle tehdit ederek polislere de, "Sorumlusu siz olursunuz" diyerek uzaklaşmalarını istedi. Saatler süren ikna çabalarının ardından polis ekipleriyle aynı masada oturarak görüşmelerini sürdüren Savaş K. ikna olmadı. Uyuşturucu madde kullandığını canlı yayınlarda da söyleyen Savaş K., polislerin telkinlerine rağmen eylemini sürdürdü.

Boğazına bıçak dayadığı oğlunu bırakması karşılığında her türlü uzlaşmayı teklif eden ekiplere direnen Savaş K., oğluyla birlikte olay yerinden uzaklaşarak geceyi babasının evinde geçireceğini söyledi. Ekiplerin ikna çalışmaları sürüyor.