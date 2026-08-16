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Kadıköy'de eylem hazırlığındaydılar: Suç örgütü operasyonunda yeni gelişme!

Kadıköy'de eylem hazırlığındaydılar: Suç örgütü operasyonunda yeni gelişme!

16.08.2026 11:36:00
Güncellenme:
İHA
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Kadıköy'de eylem hazırlığındaydılar: Suç örgütü operasyonunda yeni gelişme!

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve organize suç örgütü şeklinde hareket ettikleri tespit edilen 6 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Şüphelilerin, Kadıköy'deki bir iş yerine yönelik eylem gerçekleştirecekleri yönünde bilgi elde edilmesi üzerine soruşturma derinleştirilmişti.

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 İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Sultanmurat Mahallesi’nde bir sokak üzerinde 12 Ağustos'ta şüphe üzerine bir araç durduruldu. Araçta bulunan E.C. (24), S.Ç. (24), B.U. (19), M.Ş. (28) ve Y.B. (23) isimli 5 şüphelinin üzerinde arama yapıldı.

Aramalarda, Y.B.’nin üzerinden 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 11 fişek ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.

KADIKÖY'DE EYLEM YAPACAKLARMIŞ!

Çalışmaların devamında, yakalanan şüphelilerin Kadıköy ilçesinde bulunan bir iş yerine yönelik eylem gerçekleştirecekleri yönünde bilgi elde edildi. Şüphelilere talimat verdiği belirlenen M.B. (35) isimli şahsın ise, 16 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ve Esenyurt ilçesinde saklandığı tespit edildi.

Bunun üzerine Esenyurt’ta aranan şahsın yakalanmasına yönelik özel harekat ekiplerinin de katılımıyla operasyon düzenlendi. M.B., 13 Ağustos'ta yakalandı. Şüphelinin üzerinde ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi sonucunda, şüphelilerin organize suç örgütü şeklinde hareket ettikleri tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, "6136 sayılı Kanun’a muhalefet", "kasten öldürme", "suç örgütü kurma ve üye olma" suçlarından 15 Ağustos'ta adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumlarına teslim edildi.

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