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Kadıköy'de facianın eşiğinden dönüldü: İnşaat kaplaması yayaların üzerine devrildi

Kadıköy'de facianın eşiğinden dönüldü: İnşaat kaplaması yayaların üzerine devrildi

28.09.2026 15:51:00
Güncellenme:
DHA
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Kadıköy'de facianın eşiğinden dönüldü: İnşaat kaplaması yayaların üzerine devrildi

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde bir inşaatın dış koruma kaplaması kaldırımda yürüyen iki kişinin üzerine devrildi. Olayda yaralanan iki kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
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Kadıköy'de bir inşaatın dış koruma kaplaması kaldırımda yürüyen 2 kişinin üzerine devrildi. Yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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Olay, saat 14.00 sıralarında Suadiye Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede devam eden bir inşaatın dış koruma kaplaması henüz bilinmeyen bir nedenle kaldırımda yürüyen 2 kişinin üzerine devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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