Kadıköy'de iş cinayeti: İnşaattan düştü, kurtarılamadı

İstanbul'da 4 katlı inşaatta çalışırken zemine düşen işçi, hayatını kaybetti.

Olay, Kadıköy'de saat 14.20 sıralarında Acıbadem Mahallesi Asaf Bey Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre, 4 katlı inşaatta çalışan işçi, henüz bilinmeyen nedenle aşağı düştü. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Polis, inşaat çevresinde güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde ismi öğrenilemeyen işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

İşçinin cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin incelemeleri sürüyor.