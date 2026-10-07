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Kadıköy'de iş cinayeti: İnşaattan düştü, kurtarılamadı

Kadıköy'de iş cinayeti: İnşaattan düştü, kurtarılamadı

7.10.2026 17:10:00
Güncellenme:
DHA
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Kadıköy'de iş cinayeti: İnşaattan düştü, kurtarılamadı

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 4 katlı bir inşaatta çalışan işçi, saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle zemine düştü. İsmi öğrenilemeyen işçi, olay yerinde hayatını kaybederken olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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İstanbul'da 4 katlı inşaatta çalışırken zemine düşen işçi, hayatını kaybetti.

Olay, Kadıköy'de saat 14.20 sıralarında Acıbadem Mahallesi Asaf Bey Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre, 4 katlı inşaatta çalışan işçi, henüz bilinmeyen nedenle aşağı düştü. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Polis, inşaat çevresinde güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde ismi öğrenilemeyen işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

İşçinin cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin incelemeleri sürüyor.

İlgili Konular: #iş cinayeti #kadıköy

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