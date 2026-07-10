Kadıköy’de Deniz Göktaş için 'Özgürlük Buluşması'

Komedyen Deniz Göktaş'ın Youtube kanalında yayımladığı 'Ölü Deniz' gösterisi nedeniyle tutuklanmasına karşı gençlik Kadıköy'de buluşuyor.

"Geleceğimiz için bir araya geliyoruz" şiarıyla yola çıkan hak savunucuları, akademisyenler ve demokratik kitle örgütleri; 12 Temmuz Pazar günü saat 16.00’da Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda geniş katılımlı bir "Özgürlük Buluşması" gerçekleştirecek.

Özgürlük Buluşması sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “ Özgürlük İçin Buluşuyoruz!'' başlığıyla duyurulan etkinlikle ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Deniz Göktaş tutuklandı... Sadece düşündüklerini dile getirdiği ve bunu mizahın keskin diliyle yaptığı için bir insanı özgürlüğünden mahrum bırakmak işte bu kadar kolay. Ancak hepimiz çok iyi biliyoruz: Mesele sadece Deniz Göktaş değil. Asıl yapılmak istenen, koca bir ülkeyi derin bir sessizliğe gömmek; gazetecilerin, işçilerin, yaşam savunucularının ve öğrencilerin ikinci adresinin cezaevleri olduğu bir düzen yaratmak. Dışarıda kalanlar için ise memleket, adım adım bir açık hava cezaevine dönüştürülüyor. Bir paylaşım yaparken iki kez düşünenlerin, haber yazarken oto-sansür uygulayanların, kafede veya kantinde yalnızca fısıldayarak konuşabilen insanların ülkesi olmamız isteniyor.”

Açıklamada çağrı yapıldı:

“Toplumun tüm kesimlerini görünmez duvarların arkasına hapsederken, aslında neşemizi ve hayallerimizi çalmaya çalışıyorlar. Belki de en ağır olanı kendi toprağımızda bir gelecek düşleyememek, umutlarımızın avuçlarımızdan kayıp gitmesine çaresizce şahit olmak... İşte bu yüzden Deniz Göktaş’a, NATO’yu protesto eden yurttaşlara ve gerçeğin peşindeki gazetecilere reva görülen bu hukuksuzluk sarmalı sadece bir kesimin değil bu ülkede özgürce nefes almak isteyen herkesin ortak meselesidir.

''OLANI BİTENİ İZLEYEREK HAYATIMIZI TÜKETMEYECEĞİZ''

Bize dayatılan bu renksiz, sessiz ve korku dolu hayatı reddediyoruz! Kenara çekilip olanı biteni izleyerek hayatımızı tüketmeyeceğiz. Birbirimize dokunduğumuz, dertleştiğimiz ve omuz omuza verdiğimiz tek yer sosyal medya olmayacak. Biz varız, buradayız ve hiçbir yere gitmiyoruz. Bu çağrı; yarın kaygısı taşımadığımız bir gelecek için, yan yana durma çağrısıdır. Korkuyu, umudu ve yalnızlığı değil birlikteliği büyütme çağrısıdır. Denizlere özgürlük, gençlere özgürlük, yaşamın kendisine özgürlük çağrısıdır!"