Kadıköy’de scooter kazası davası: Belediye görevlisi 'tali kusurlu' bulundu

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadıköy’de 13 Ekim 2023’te elektrikli scooterıyla seyir halindeyken yoldaki çukura girerek düşen ve hastanede 45 gün sonra hayatını kaybeden Hasan Çayan Çimen’in ölümüne ilişkin iddianame hazırladı.

Dönemin Kadıköy Belediyesi Fen İşleri Müdürü C.Ö.A’nın 13 Ekim’de hâkim karşısına çıkacağı öğrenildi.

RÖGAR KAPAĞI ÇEVRESİNDEKİ ÇUKURA GİRDİ

Hasan Çayan Çimen, 13 Ekim 2023’te elektrikli scooterıyla evine döndüğü sırada rögar kapağının çevresindeki yaklaşık 5 santimetre derinliğindeki çukura girerek dengesini kaybetti.

Başını yere çarpan Çimen, kaldırıldığı hastanede 27 Kasım 2023’te yaşamını yitirdi. İddianamede ölümün künt kafa travmasına bağlı komplikasyonlar sonucu meydana geldiği belirtildi.

BİLİRKİŞİ: BELEDİYE GÖREVLİSİ TALİ KUSURLU

Soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, olayın gerekli önlemler alınması halinde önlenebilir olduğu ve “kaçınılmazlık” ilkesinin uygulanamayacağı kaydedildi.

Raporda, olayın meydana geldiği sokakta asfalt çalışmasının yürütülmesi, sevk ve idaresinden sorumlu belediye görevlisi tali kusurlu, olay sırasında alkollü olduğu belirlenen Çimen ise asli kusurlu bulundu.

“SUÇLAMAYI KABUL ETMİYORUM”

Olay tarihinde Kadıköy Belediyesi Fen İşleri Müdürü olan C.Ö.A., savcılık ifadesinde asfalt çalışmasında kullanılan malzemeler veya uygulanan teknikler bakımından herhangi bir kusur tespit edilmediğini savundu.

Kendisine olumsuzluk bildirilmediğini belirten C.Ö.A., rögar kapağının eskimesine bağlı olarak çevresinde çökme oluşmasının normal olduğunu ifade ederek suçlamayı kabul etmediğini söyledi.

13 EKİM’DE HÂKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Başsavcılık, C.Ö.A. hakkında “taksirle ölüme neden olma” suçundan dava açtı.

Sanığın, 13 Ekim’de İstanbul Anadolu 45. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıkacağı öğrenildi.