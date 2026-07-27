Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kadıköy’de scooter kazası davası: Belediye görevlisi 'tali kusurlu' bulundu

Kadıköy’de scooter kazası davası: Belediye görevlisi 'tali kusurlu' bulundu

27.07.2026 12:22:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
Kadıköy’de scooter kazası davası: Belediye görevlisi 'tali kusurlu' bulundu

İstanbul Kadıköy’de elektrikli scooter kullanırken rögar kapağı çevresindeki çukura girerek düşen ve 45 gün sonra yaşamını yitiren Hasan Çayan Çimen’in ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. Olay tarihinde asfalt çalışmalarından sorumlu belediye görevlisi hakkında “taksirle ölüme neden olma” suçundan dava açıldı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadıköy’de 13 Ekim 2023’te elektrikli scooterıyla seyir halindeyken yoldaki çukura girerek düşen ve hastanede 45 gün sonra hayatını kaybeden Hasan Çayan Çimen’in ölümüne ilişkin iddianame hazırladı.

Dönemin Kadıköy Belediyesi Fen İşleri Müdürü C.Ö.A’nın 13 Ekim’de hâkim karşısına çıkacağı öğrenildi.

Image

RÖGAR KAPAĞI ÇEVRESİNDEKİ ÇUKURA GİRDİ

Hasan Çayan Çimen, 13 Ekim 2023’te elektrikli scooterıyla evine döndüğü sırada rögar kapağının çevresindeki yaklaşık 5 santimetre derinliğindeki çukura girerek dengesini kaybetti.

Başını yere çarpan Çimen, kaldırıldığı hastanede 27 Kasım 2023’te yaşamını yitirdi. İddianamede ölümün künt kafa travmasına bağlı komplikasyonlar sonucu meydana geldiği belirtildi.

Image

BİLİRKİŞİ: BELEDİYE GÖREVLİSİ TALİ KUSURLU

Soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, olayın gerekli önlemler alınması halinde önlenebilir olduğu ve “kaçınılmazlık” ilkesinin uygulanamayacağı kaydedildi.

Raporda, olayın meydana geldiği sokakta asfalt çalışmasının yürütülmesi, sevk ve idaresinden sorumlu belediye görevlisi tali kusurlu, olay sırasında alkollü olduğu belirlenen Çimen ise asli kusurlu bulundu.

Image

“SUÇLAMAYI KABUL ETMİYORUM”

Olay tarihinde Kadıköy Belediyesi Fen İşleri Müdürü olan C.Ö.A., savcılık ifadesinde asfalt çalışmasında kullanılan malzemeler veya uygulanan teknikler bakımından herhangi bir kusur tespit edilmediğini savundu.

Kendisine olumsuzluk bildirilmediğini belirten C.Ö.A., rögar kapağının eskimesine bağlı olarak çevresinde çökme oluşmasının normal olduğunu ifade ederek suçlamayı kabul etmediğini söyledi.

13 EKİM’DE HÂKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Başsavcılık, C.Ö.A. hakkında “taksirle ölüme neden olma” suçundan dava açtı.

Sanığın, 13 Ekim’de İstanbul Anadolu 45. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıkacağı öğrenildi.

İlgili Konular: #kaza #kadıköy #scooter

İlgili Haberler

İstanbul'da 'sipariş defteriyle' uyuşturucu ticareti! Adrese baskın yapıldı: Scooter'a gizlemişler!
İstanbul'da 'sipariş defteriyle' uyuşturucu ticareti! Adrese baskın yapıldı: Scooter'a gizlemişler! Beşiktaş’ta motorize yunus polislerinin durdurduğu motosiklette 20 parça halinde 146 gram esrar ele geçirilmesi üzerine çalışma başlatıldı. Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin Gaziosmanpaşa’daki adrese düzenlediği operasyonda, 47 parça halinde 355 gram esrar, uyuşturucu satışlarının not alındığı sipariş defteri ve 59 bin 550 lira ele geçirildi. Şüphelilerin siparişleri deftere yazarak uyuşturucu ticareti yaptıkları ortaya çıktı.
Ankara'da NATO Zirvesi tedbirleri: Motokurye, scooter ve ağır tonajlı araçlara yasak
Ankara'da NATO Zirvesi tedbirleri: Motokurye, scooter ve ağır tonajlı araçlara yasak Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesi güvenlik tedbirleri artırıldı. Motokuryeler ve scooterların belirli güzergahlarda kullanımı yasaklanırken, ağır tonajlı araçların kente girişine de geçici kısıtlama getirildi.
E-5’te dehşet anları: Yoğun trafikte scooter ile 'deli cesareti' yolculuk!
E-5’te dehşet anları: Yoğun trafikte scooter ile 'deli cesareti' yolculuk! İstanbul E-5 Karayolu Florya-Küçükçekmece mevkiinde, yoğun sabah trafiğinde elektrikli scooter kullanan bir kişinin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı. Süratle akan trafiğe ve kurallara aldırış etmeden otomobillerin arasında kilometrelerce ilerleyen sürücü, hem kendi canını hem de trafiği tehlikeye attı.