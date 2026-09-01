Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kadıköy’de trafik düzenlemesi: Bazı yollar saat 16.00’dan itibaren kapatılacak

Kadıköy’de trafik düzenlemesi: Bazı yollar saat 16.00’dan itibaren kapatılacak

1.09.2026 16:04:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Kadıköy’de trafik düzenlemesi: Bazı yollar saat 16.00’dan itibaren kapatılacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kadıköy’de kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınacak tedbirler kapsamında bazı yolların 1 Eylül Salı günü saat 16.00’dan itibaren araç trafiğine kapatılacağını duyurdu. Sürücülerin alternatif güzergahlara yönlendirileceği belirtildi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Kadıköy’de kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirler kapsamında bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatılacak.

Uygulama, 1 Eylül 2026 Salı günü saat 16.00’dan itibaren başlayacak.

TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR

Şair Sururi Sokak itibarıyla Kadıköy istikameti Kurbağalıdere Caddesi, Söğütlüçeşme Caddesi, Rıhtım Caddesi, Albay Faik Sözdener Caddesi ve Mahmut Baba Sokak araç trafiğine kapatılacak.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Sürücülerin Orgeneral Şahap Gürler Caddesi, Mühürdar Caddesi, Moda Caddesi, Kuşdili Caddesi, Dr. Esat Işık Caddesi, Serasker Caddesi, Taşköprü Caddesi, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi, Acıbadem Caddesi ve Karakolhane Caddesi’ne yönlendirileceği bildirildi.

İlgili Konular: #kadıköy