Kadıköy Rıhtım'daki otobüs peronları kaldırılıyor: Yeni adres belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamaya göre, Kadıköy Meydanı Yayalaştırma Projesi çerçevesinde gerçekleştirilecek düzenlemeler kapsamında, Kadıköy Rıhtım’daki otobüs yoğunluğunun azaltılması ve trafik akışının rahatlatılması hedefleniyor.

Yeni düzenleme ile kaldırılan hatlar Uzunçayır Peron Alanı’ndan hareket edecek, yolcular ise Uzunçayır’dan Kadıköy Merkez’e ulaşarak diğer toplu taşıma sistemlerine aktarma yapabilecek.

26 HAT VE 286 ARAÇ BÖLGEDEN ÇEKİLECEK

Yeni düzenleme kapsamında toplam 26 hat, 286 araç ve günlük 2 bin 461 seferin Kadıköy Rıhtım Peron Alanı ile Kadıköy içinden çekileceği bildirildi. Böylece bölgedeki otobüs trafiğinin azaltılması, yaya hareketliliğinin artırılması ve meydan düzenlemesinin daha etkin hale getirilmesi amaçlanıyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Kadıköy Meydanı ve çevresinde daha geniş yaya alanlarının oluşturulması hedefleniyor.

Öte yandan, hatların taşınacağı Uzunçayır Peron Alanı havadan görüntülendi.