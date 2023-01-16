Kadıköy ve Kağıthane'de 'uyuşturucu' operasyonu

Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 11:21

Güncelleme: 16 Ocak 2023 - 12:27

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 14 Ocak'ta Kadıköy'de narkotik madde satışı yaptığı tespit ettiği Ş.K’yı takibe aldı. Ekipler şüpheli Ş.K.’nın Ümraniye Tatlısu Mahallesi'nde bir adreste uyuşturucu madde yetiştirdiğini belirledi.

Ekipler aynı gün Kağıthane metruk bir binada da uyuşturucu madde ticareti yapıldığını tespit etti. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerden Ş.K. Ümraniye'de, P.K.A, Y.K. ve M.S. ise Kağıthane'de gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 5 kilogram uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 395 liraya el konuldu.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden P.K.A, Y.K. ve M.S. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, Ş.K. serbest bırakıldı.