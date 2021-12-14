Kadıköy'de 3 ayrı iş yerinden elektronik eşya çalan hırsız yakalandı

14 Aralık 2021 Salı, 21:32

Kadıköy Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, 3 farklı işyerinde yapılan hırsızlık olayına ile ilgili çalışma başlattı. Bostancı'de bir evden Macbook Pro marka laptop, gitar ve 10 YK 685 Plakalı Vespa marka motosiklet çalındı.

Bir gün sonra Göztepe'de iş yerinden 2 adet Macbook laptop çalındı.





Harekete geçen ekipler inceledikleri güvenlik kamerasından hırsızlığı B.İ. adlı şüphelinin yaptığını tespit etti. 5 ayrı suçtan (2 Adet Evden Hırsızlık, 6 Adet Açıktan Hırsızlık, 1 Adet Oto Hırsızlığı, 2 Adet Mala Zarar Verme, 1 Adet Uyuşturucu Madde Kullanmak) kaydı olduğu tespit edilen B.İ. yakalandı.

Yapılan sorgusunda yoklama kaçağı olduğu anlaşılan zanlı gözaltı işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne gönderildi.

