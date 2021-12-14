Kadıköy'de 3 ayrı iş yerinden elektronik eşya çalan hırsız yakalandı

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 3 ayrı işyerinden hırsızlık yapan zanlı, polis ekipleri tarafından gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlının 5 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenilirken hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İHA
14 Aralık 2021 Salı, 21:32
Kadıköy'de 3 ayrı iş yerinden elektronik eşya çalan hırsız yakalandı
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Kadıköy Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, 3 farklı işyerinde yapılan hırsızlık olayına ile ilgili çalışma başlattı. Bostancı'de bir evden Macbook Pro marka laptop, gitar ve 10 YK 685 Plakalı Vespa marka motosiklet çalındı.

Bir gün sonra Göztepe'de iş yerinden 2 adet Macbook laptop çalındı.


Harekete geçen ekipler inceledikleri güvenlik kamerasından hırsızlığı B.İ. adlı şüphelinin yaptığını tespit etti. 5 ayrı suçtan (2 Adet Evden Hırsızlık, 6 Adet Açıktan Hırsızlık, 1 Adet Oto Hırsızlığı, 2 Adet Mala Zarar Verme, 1 Adet Uyuşturucu Madde Kullanmak) kaydı olduğu tespit edilen B.İ. yakalandı.

Yapılan sorgusunda yoklama kaçağı olduğu anlaşılan zanlı gözaltı işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne gönderildi. 


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