Kadıköy'de ağaç devrildi, araçlar hasar gördü

Kadıköy'de devrilen ağacın altında kalan 2 araçta hasar meydana geldi.

AA
31 Mayıs 2022 Salı, 15:47
Kadıköy'de ağaç devrildi, araçlar hasar gördü
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Kadıköy Zühtüpaşa Mahallesi Kavuklu Hamdi Sokak'ta bulunan, içeriden çürüdüğü belirlenen yaklaşık 10 metrelik ağaç sokağa devrildi. Ağacın altında kalan hafif ticari araç ile cipte hasar oluştu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine Kadıköy Belediyesi ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Devrilen ağaç belediyeye ait iş makinesinin yardımıyla parça parça kesilerek araçların üstünden alındı.


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