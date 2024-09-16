Kadıköy'de ağaç devrildi: Otomobil zarar gördü

Kadıköy'de kökleri çürüyen ağaç sokağa devrildi. Ağacın dalları park halindeki bir araca zarar verirken, olay sırasında sokaktan kimsenin geçmemesi olası bir faciayı önledi.

Kadıköy'de ağaç devrildi: Otomobil zarar gördü
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 16.09.2024 - 10:26

Caddebostan, Çakır Sokak'ta dün saat 14.00 sıralarında; kökleri çürüyen ağaç sokağa devrildi.

Ağacın dalları bir binanın önünde park halinde bulunan 34 GND 612 plakalı araca zarar verdi. Aracın camları kırılırken, olay sırasında sokaktan kimsenin geçmemesi olası bir faciayı önledi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri devrilen ağacın çevresinde güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ve belediye ekipleri ekipleri dallarını kestiği aracı bulunduğu yerden kaldırdı.


Etiketler: #kadıköy

İlgili Haberler

Kadıköy'de dehşet anları: Aracın önünü kesip içindekileri darbettiler!

Kadıköy'de dehşet anları: Aracın önünü kesip içindekileri darbettiler!
3 gündür kayıptı... Okul alışverişine giden 13 yaşındaki Sevda Kadıköy'de bulundu

3 gündür kayıptı... Okul alışverişine giden 13 yaşındaki Sevda Kadıköy'de bulundu
Kadıköy'de Çinli iş insanı evinde ölü bulundu

Kadıköy'de Çinli iş insanı evinde ölü bulundu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler