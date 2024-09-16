Kadıköy'de ağaç devrildi: Otomobil zarar gördü
Kadıköy'de kökleri çürüyen ağaç sokağa devrildi. Ağacın dalları park halindeki bir araca zarar verirken, olay sırasında sokaktan kimsenin geçmemesi olası bir faciayı önledi.
Caddebostan, Çakır Sokak'ta dün saat 14.00 sıralarında; kökleri çürüyen ağaç sokağa devrildi.
Ağacın dalları bir binanın önünde park halinde bulunan 34 GND 612 plakalı araca zarar verdi. Aracın camları kırılırken, olay sırasında sokaktan kimsenin geçmemesi olası bir faciayı önledi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri devrilen ağacın çevresinde güvenlik önlemi aldı.
İtfaiye ve belediye ekipleri ekipleri dallarını kestiği aracı bulunduğu yerden kaldırdı.
Etiketler: #kadıköy
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