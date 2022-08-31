Kadıköy'de eski eşinin iki arkadaşını bıçakladı: 3 saat sonra gözaltına alındı

31 Ağustos 2022 Çarşamba, 15:35

Suadiye Mahallesi Kurudere Sokak üzerinde bulunan bir evde, 31 Ağustos Çarşamba günü saat 11.00 sıralarında, haziran ayında boşandıkları öğrenilen İlhan A., eski eşiyle daha önce birlikte yaşadıkları eve geldi. Burada eski eşi Melike Ö.'nün, iki arkadaşıyla eşya taşırken gören İlhan A. müdahalede bulundu.

BIÇAKLADI, KENDİSİNİ EVE KİLİTLEDİ

Tartışma bir anda büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada İlhan A. Melike Ö'nün iki arkadaşını bıçakladı. Melike Ö.'nün yara almadan kurtulduğu olayda İlhan A. kendisini eve kilitledi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan iki yaralı hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis ekipleri kendisini eve kilitleyen İlhan A.'yı ikna etmek için uzun süre uğraştı.

'KENDİMİ ATACAĞIM' DEDİ

Kendisini eve kilitleyen kişinin yan binaya kaçtığı ihbarı üzerine hareketli dakikalar yaşandı. Polis ekipleri binanın çevresinde geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Yaşanan koşuşturma sonrasında İlhan A.'nın dairede olduğu anlaşıldı.

Ahmet Karapınar, "Eşi içerdeyken eve giriyor. Eşinin arkadaşlarından bir tanesini yüzünden yaralamış. Kendisini eve kilitlemiş dışarı çıkmıyor, kendimi atacağım diyormuş" diye konuştu.

Çilingir yardımıyla kapının açılması sonrasında İlhan A. yaklaşık 3 saat süren ikna çalışmaları sonucunda gözaltına alındı. Şüpheli, Bostancı Polis Merkezi'ne götürüldü.

İlhan A., Melike Ö. çiftinin iki çocukları olduğu ve olay sırasında evde bulunmadıkları öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.