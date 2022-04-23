Kadıköy'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Kadıköy'de iki otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobillerde maddi hasar meydana gelirken 3 kişi yaralandı. Sürücüler ise birbirlerinin kırmızı ışıkta geçtiklerini öne sürdü.
Kaza saat 04:00 sıralarında Kadıköy Bağdat Caddesi ile Ethem Efendi caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bağdat Caddesi'nde seyir halinde olan, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil ile Ethem Efendi Caddesi'nden Bağdat Caddesi'ne dönüş yapan plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle otomobiller savruldu. Kazayı her iki otomobilin sürücüsü de yara almadan atlatırken araçlardan birinin içerisinde yolcu olarak bulunan G.Ö. , D.N. Ve M.T bulundukları yerde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sıkıştıkları yerden itfaiye yardımıyla kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
'KIRMIZI IŞIKTA GEÇTİN' İDDİASI
Her iki otomobilin sürücüsü de birbirlerinin kırmızı ışıkta geçtiğini öne sürdü. Kaza sebebiyle Bağdat Caddesi bir süre trafiğe kapandı. Kazalı otomobillerin çekici yardımıyla otoparka kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
Video Haberler
- Fransa’da tarihi seçim: Macron mu? Le pen mi?
- Bir katliam yaşanıyor ve AKP bu katliama ortak
- Gezi davasında yine karar çıkmadI
- 3 yaşındaki çocuğun çakmakla oyunu 3 evi kül etti
- AKP’li belediye görevlisi dolandırıcılıktan tutuklandı
- Erdoğan açıkladı: Şehit sayısı 3'e yükseldi
- 'Bunun bana siyaseten hiçbir zararı yok'
- 'Hanımağa'nın evinden cephanelik çıktı
- Arnavutköy’de korkutan yangın
- Bakan Koca'dan Bilim Kurulu açıklaması
En Çok Okunan Haberler
-
- İki Rus oligark, aile üyelerini öldürüp intihar etti
- 'AK Parti'ye yakın bazı kaynaklar...'
- İmam Halil Konakçı'dan skandal sözler
- Mehmet Metiner'den AKP'ye sert uyarı
- Bilim Kurulu Üyesi Şener'den maske uyarısı
- Soylu'dan müzik yasağına ilişkin açıklama
- Başak Cengiz'in katilinin cezası belli oldu
- 'Yanılmaya şimdiden hazır olsunlar'
- Bayram ikramiyelerinde net tarihler belli oldu
- 'Hiçbir kararda bize danışılmıyor'