Kadıköy'de yolcu alan taksiye otomobil çarptı: 2 yaralı

19 Eylül 2022 Pazartesi, 09:03

Kadıköy'ün en hareketli caddelerinden Bağdat Caddesi'nde, 19 Eylül Pazartesi saat 01.00 sıralarında iddiaya göre, cadde üzerinde yolcu almak için duran 34 TED 82 plakalı taksiye, aynı istikamette ilerleyen ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen 34 CZY 435 plakalı otomobil çarptı.

İKİ KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisi ile taksi, yol kenarında park halinde bulunan araçlara çarparak zincirleme kazaya yol açtı. Kazada taksiye binmeye çalışan yolcu ile otomobilde bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Kazaya karışan otomobiller ise çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Polisin kaza ile ilgili incelemesi sürüyor.