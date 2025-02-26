Kadın Araştırmaları Derneği, Üç Devrim Yasası’nı konuşacak

Yayınlanma: 26.02.2025 - 16:47

Güncelleme: 26.02.2025 - 16:47

Kadın Araştırmaları Derneği, Üç Devrim Yasası’nın konuşulacağı bir toplantıda, açılış konuşmalarını Prof. Dr. Necla Arat ve Av. Aydeniz Alisbah Tuskan’ın yapacağı toplantıdaki paneli Dr. Sedef Kabaş yönetecek. Prof. Dr. Firdevs Gümüşoğlu, Prof. Dr. Süheyl Batum ve Emekli Amiral Türker Ertürk’ün konuşmacı olduğu panelde, 3 Mart 1924’te TBMM’de kabul edilen “Devrim Yasaları” ve bu yasalar açısından ülkemizde gelinen durum konuşulacak.

3 Mart 1924 günü Şeyh Saffet Efendi ve arkadaşları tarafından TBMM’ye verilen önergeyle kabul edilen yasalardan birincisi ile Şeriyye – Evkaf ve Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Vekâletleri yerine Diyanet İşleri Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Genel Kurmay Başkanlığı kuruldu. İkincisi ile eğitimde ikili uygulamaya son veren, eğitim birliğini sağlayan Öğrenim Birliği Yasası kabul edildi. Üçüncü yasayla da Hilafet kaldırıldı.

3 Mart 1924 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen Üç Devrim Yasası’yla ülkemizde çağdaş, demokratik ve laik bir ulus devletin temelleri atılmıştı.

Üç Devrim Yasası’ndan kopuşun anlam ve sonuçlarının konuşulacağı toplantıda Selçuk İşcan’ın yöneteceği, Doç. Dr. Hakan Bağcı’nın piyanoyla eşlik edeceği Kadıköy Cumhuriyet Marşları Korosu da küçük bir dinleti sunacak.