Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu: Ağustos ayında 22 kadın cinayeti işlendi

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun ağustos ayı kadın cinayetleri ve şüpheli kadın ölümleri verileri açıklandı. Verilere göre ağustos ayında 22 kadın öldürüldü 33 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu. Öldürülen 22 kadından 1’i ekonomik bahanelerle, 5’i hayatına dair aldığı kararlar nedeniyle öldürüldü. 16 kadının ise hangi bahaneyle öldürüldüğü tespit edilemedi.

YÜZDE 55'İ EVLERİNDE ÖLDÜRÜLDÜ

Ağustos ayında öldürülen 22 kadından 9’u evli olduğu erkek, 3’ü tanıdığı biri, 2’si oğlu, 1’i babası, 1’i eskiden evli olduğu erkek, 2’si eskiden birlikte olduğu erkek, 2’si akrabası, 1’i tarafından katledildi. 1 kadının öldüren kişi ile yakınlığı tespit edilemedi. Bu ay öldürülen kadınların yüzde 55’i evlerinde öldürüldü. Ayrıca kadınların yüzde 64’ü ateşli silah ile öldürüldü.