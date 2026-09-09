Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’ndan bakanlıklara nafaka çağrısı: 'Kaç kişi hangi koşulda mağdur?'

Anayasa Mahkemesi (AYM), boşanan eşlere verilen yoksulluk nafakasının süresiz uygulanmasına ilişkin düzenlemeyi oyçokluğuyla iptal etti.

Kararın ardından Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (KCDP), Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bilgi edinme başvurusu yaptı. Platform, yoksulluk nafakasına ilişkin temel verilerin tutulup tutulmadığını ve varsa kamuoyuyla paylaşılmasını talep etti.

Öte yandan, Adalet Bakanlığı 12. yargı paketi kapsamında süresiz nafaka konusunda yasal düzenlemelerin ekim ayında hayata geçirilmesinin planlandığını açıkladı.

KCDP İstanbul Temsilcisi avukat Cansu Albayrak, “Yoksulluk nafakası, kadınlara verilen bir ‘ayrıcalık’ değil, oluşabilecek ekonomik eşitsizliğin giderilmesine yönelik güvence. Kadınların önemli bölümü evlilik içerisinde ücretsiz bakım emeği nedeniyle çalışma hayatından uzaklaşabiliyor veya gelir elde etme kapasitesi azalabiliyor. Dolayısıyla nafakayı yalnızca ‘Kaç yıl ödenecek?’ sorusuna indirgemek, kadınların boşanma sonrasında hangi ekonomik koşullarda hayatını sürdürmek zorunda kaldığını gözden kaçırır” dedi.

Albayrak ayrıca, “Bugün “süresiz nafaka mağduriyeti” çok sık konuşuluyor fakat kaç kişinin gerçekten ne kadar süreyle, hangi miktarda nafaka ödediğini gösteren kapsamlı bir tabloyu kamuoyuna sunmadan bu tartışmayı sağlıklı yürütmek mümkün değil” dedi.

Bakanlıkları çağrıda bulunan Albayrak, “Elinizdeki verileri kamuoyuyla paylaşın. Kaç kişi mağdur, hangi koşullarda mağdur, mevcut sistem hangi noktalarda işlemiyor; bunları bilimsel verilerle ortaya koyalım” dedi.