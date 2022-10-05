Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun kapatma davası bugün görülecek

05 Ekim 2022 Çarşamba, 09:58

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği hakkında “ahlaka aykırı faaliyet yürütmek” gerekçesiyle açılan kapatma davasının ikinci duruşması, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde yapılacak.

Çok sayıda dernek, platform ve komisyon "hukuksuz girişime karşı çıkmak" ve dayanışma için saat 10.00'da İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülecek dava öncesi bir araya geldi.

Dava öncesi gerçekleştirilen basın açıklamasında, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'ndan Ayşen Ece Kavas, "Uydurma bahanelerle derneğimizi kapatmak istiyorlar. Kadınlar susmadı susmayacak. Biz, her zaman olduğu gibi bugün de yalnız değiliz. Barolar, partiler, dernek, kadınların aileleri, LGBTİQ+’lar yanımızda. Ve biz, bu mücadeleye devam etiğimiz sürece bizi durduramayacaklar. Hukuksuz davalar bizi durduramaz" dedi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği Başkanı Gülsüm Kav açıklamasında, "Bugün hiç açılmaması gereken bir davanın duruşması için adliyedeyiz. Bu şekilde bizi getirmelerinden dolayı kimse utanç duymuyor. Bu dava derhal düşürülmeli. Her gün temel hak ve özgürlüklerimize saldırılıyor. Bürokratların cinayet işlediği günler yaşıyoruz. Gözdağı vermek istiyorlar. Sizlerin varlığıyla kendimizi güçlü hissediyoruz. Bugün türkiyede ve dünyada, iranda mücadele eden kadınlar bize kuvvet veriyor. Bir kişi giderse bin kişi geliriz, mücadeleye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.