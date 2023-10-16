Kadın katiline iyi hal indirimi!
Şanlıurfa'da Arzu Elen’i katleden Mahmut Elen isimli erkeğe iyi hal indirimi uygulandı, Elen'in hapis cezası 18 yıldam 15 yıla indirildi.
Şanlıurfa'da yaşayan 34 yaşındaki Arzu Elen’i katleden evli olduğu 37 yaşındaki Mahmut Elen, Siverek Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıktı. BirGün'ün haberine göre Mahmut Elen’e verilen 18 yıl hapis cezası iyi hal indirimi uygulanarak 15 yıla düşürüldü.
Mahmut Elen ile Arzu Elen’in 2008 yılında evlendiklerini söyleyen Arzu Elen’in kardeşi Rahime Elen, evlilikleri süresince Arzu Elen’in şiddete uğradığını söyledi. Rahime Elen, Arzu Elen’in fiziksel ve zihinsel engeli olduğunu da anlatarak “Kardeşimin katilinin cezası ağırlaştırılmış müebbet olmalıydı. Kasten ve tasarlayarak öldürüyor. Önce evinden alıyor, ıssız bir yere götürüp orada öldürüyor. Her şeyi planlıyor. Ama yetkililer bu durumu görmezden geliyor” dedi.
"BU MU ADALET?"
Faillerin cezasında uygulanan ‘iyi hal’ indirimlerine tepki gösteren Rahime Elen, “Kadınları vahşice öldürüyorlar. Bu neyin iyi hali? İyi bir insan olsa cana kasteder miydi? Avukatımız karara itiraz edecek. Üst mahkemeye başvuracağız. Katillere ağırlaştırılmış müebbet uygulanmalı! Savunmasız bir insanı katleden bu katil için biz müebbet istiyoruz. Gerekirse Anayasa Mahkemesi’ne gideceğiz. Bu mu adalet? Bu mu yargı?” diye sordu.
Urfa’da Arzu Elen, evli olduğu Mahmut Elen tarafından geçen sene 4 Eylül’de Fırat Nehri kenarında silahla vurularak katledilmişti. Arzu Elen’i öldürdükten sonra kaçan Elen, polis tarafından aynı gün tarlada saklanırken bulunmuştu. Gözaltına alınan Mahmut Elen, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
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