Kadın plaj görevlisi 'denizden çıkın' uyarısı yaptı, 8 kadın tarafından darbedildi!

Yayınlanma: 09.07.2024 - 08:09

Güncelleme: 09.07.2024 - 08:09

Olay, saat 18.00 sıralarında Hasanağa Kadınlar Plajı'nda meydana geldi.

Saat 10.00 ile 18.00 arasında hizmet veren Kadınlar Plajı'nda görevli Özlem Ö., kapanış saati dolayısıyla plaja gelenlere uyarıda bulundu. Ancak uyarıları dikkate almayan 8 kadın, yüzmeye devam etti.

GÖREVLİYİ DARBETTİLER

Daha sonra Özlem Ö., kadınları bir kez daha uyarmak istediği sırada taraflar arasında tartışma çıktı. Yaşanan gerginlik sırasında kadınlar, tartıştıkları görevli Özlem Ö.'yü, darbetti. Olayı gören çevredeki yurttaşlar kavgayı ayırmaya çalışırken, durumu polis ekiplerine bildirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine plaja polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Darp sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Özlem Ö., olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Görevli Özlem Ö., kendisini darbeden kadınlardan şikayetçi oldu. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.