Kadın polislere ‘tünik zorunluluğu’ iddiası

Emniyet teşkilatında görev yapan kadın polislerin kıyafetlerinde değişikliğe gidileceği iddia edildi. Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre kadın polisler için hazırlanan tünik (Pantolon ya da etek üzerine giyilen uzun giysi) tasarımı onaylandı. Teşkilat içindeki kadın personele, yeni kıyafetin resmî üniformayla görev yapan kadın polisler açısından zorunlu olacağı bilgisinin iletildiği öne sürüldü. Hazırlıklar kapsamında bir süre önce bazı kadın personelden beden ölçülerinin alındığı da iddia edildi.

İddiaya göre düzenleme, resmî üniformayla görev yapan kadın personeli kapsayacak. Sivil birimlerde çalışan kadın polislerden ise beden ölçüsü istenmediği ifade edildi. Tüniğin ne zaman dağıtılacağı, hangi birimlerde kullanılacağı ve uygulamanın kapsamına ilişkin henüz Emniyet Genel Müdürlüğü veya İçişleri Bakanlığı tarafından kamuoyuna yapılmış resmî bir açıklama bulunmuyor.

2021’DE ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİ İÇİN DÜZENLEME YAPILMIŞTI

Kadın personele tünik uygulaması daha önce özel güvenlik görevlileri üzerinden gündeme gelmişti. Emniyet Genel Müdürlüğü, 9 Mart 2021’de özel güvenlik sektöründen gelen talepler doğrultusunda, kadın özel güvenlik görevlilerinin tünik ve yelekle görev yapabilmesi için “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Özel Güvenlik Görevlilerine Ait Üniforma Yönergesi”nde değişiklik yapılmasına karar verildiğini açıklamıştı. Söz konusu düzenleme kadın polislere değil, özel güvenlik görevlilerine yönelikti ve tünik kullanımını zorunlu tutmak yerine kullanılabilmesine olanak sağlıyordu. Kadın polislere ilişkin yeni iddianın ise bu düzenlemeden farklı olarak resmî üniformalı personel açısından zorunlu bir uygulama içerdiği ileri sürülüyor.