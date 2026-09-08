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Kadınlara dehşeti yaşattı: Evlerine girmeye çalışan erkek tutuklandı

Kadınlara dehşeti yaşattı: Evlerine girmeye çalışan erkek tutuklandı

8.09.2026 19:53:00
Güncellenme:
DHA
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Kadınlara dehşeti yaşattı: Evlerine girmeye çalışan erkek tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 3 farklı günde 3 kadını takip edip, tacizde bulunduğu ve evlerine gizlice girmeye çalıştığı ileri sürülen Ö.V., (26) tutuklandı.
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Olay, Konacık ve Çırkan mahallelerinde meydana geldi.

O.V., 3 farklı günde gece saatlerinde 3 farklı kadını takip edip, taciz ederek evlerine girmeye çalıştı.

Kendisini fark eden kadınların ihbarı üzerine Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Polis Merkezi Ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Güvenlik kameraları ve saha çalışmaları sonucu kimliği tespit edilen şüpheli Ö.V., kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan Ö.V., polisteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutulandı.

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