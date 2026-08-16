Kadınların çalışma hakkını hedef alan Kızılay Şube Müdürü’ne yargı kalkan oldu: Yargı 'meşru amaç' dedi

Laiklik Meclisi; kadınların çalışmasını hedef alan ve açıkça şeriat propagandası yaptığı belirtilen “Evde kalsın kızlar ne olur Reis” başlıklı videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

‘KADINLARI İKİNCİ SINIF YURTTAŞ KONUMUNA İNDİRGEDİ’

Suç duyurusunda, Beydilli’nin paylaştığı ve gerici içerik üreticisi Mehmet Güvercin tarafından hazırlanan videoda, kadınların çalışmasının “dinen caiz olmadığı” iddia edilerek kadınların ikinci sınıf yurttaş konumuna indirgendiği ifade edilmişti. Laiklik Meclisi, Beydilli’nin Türk Ceza Kanunu kapsamında “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs”, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ve “Görevi kötüye kullanma” suçlarından cezalandırılmasını talep etmişti.

MEŞRU AMA DAYANAN İFADE ÖZGÜRLÜĞÜYMÜŞ

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, Beydilli hakkında kovuşturma yapılmasına yer olmadığına (KYOK) karar verdi. Başsavcılık kararında; Baydilli’nin paylaşımının düşünce ve ifade özgürlüğü olduğunu, suç duyurusu konusu ifadelerinde meşru amaç taşıdığını vurgulaması dikkat çekti. Bunun üzerine Laiklik Meclisi Sözcülerinden Umut Kuruç adına, Laiklik Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi Av. Doğan Erkan söz konusu karara itiraz etti.