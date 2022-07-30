‘Kadınların Gizemli Dünyaları’ bu sergide

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Prof. Hayati Misman’ın gravür ve resimlerinden oluşan “Kadınların Gizemli Dünyaları” adlı serginin açılışını Tekstil Park Sanat Galerisi’nde yaptı.

cumhuriyet.com.tr
30 Temmuz 2022 Cumartesi, 06:11
‘Kadınların Gizemli Dünyaları’ bu sergide
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Sanatçıyı Aydın’da misafir etmekten dolayı mutluluk duyduklarını ifade eden Başkan Çerçioğlu, “Sanat galerimiz büyük bir sanatçımız olan Prof. Hayati Misman’ın eserlerine ev sahipliği yapıyor. Sanatçımızın eserlerine de baktığımızda kadın, tüm renkleriyle hayatın her alanında, aynı Aydın’ın kadınları gibi. Tüm Aydınlıları sanatçımızın eserlerini görmeye Tekstil Park Sanat Galerisi’ne bekliyoruz” dedi. Sergi 1 Eylül’e kadar ziyaret edilebilecek.


aydın Özlem Çerçioğlu

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