Kadınların gizli gizli fotoğraflarını çeken taksici, yolculara yakalandı: Polisten de kaçmaya çalıştı
Fulya'dan taksiye binen 2 kadın, şoförün yoldan geçen şortlu kadının fotoğrafını çektiğini gördü. Şoförün apar topar telefonun fotoğraf galerisinde kayıtlı olan diğer gizli çekim görüntüleri silmeye kalkıştığı esnada motosikletli polis ekibi aracın önünü kesti. Ancak taksici, polisin dur ihtarına uymadı. İBB, şahsın süresiz olarak taksicilikten men edildiğini açıkladı.
Türkiye'nin değişmez gündem maddelerinden biri olan 'taciz', bu kez İstanbul'da bir takside yaşandı. Fulya'dan Beşiktaş'a gitmek için taksiye binen iki kadın yolcu, şoförün yoldan geçen şortlu bir kadının fotoğrafını çektiğini anlayınca ortalık karıştı.
Taksicinin fotoğraf çektiği gören yolcular bunun üzerine neden fotoğraf çektiğini sorup, galeriyi görmek istediklerini belirterek taksiciyi sıkıştırdı. Kadın yolcular kendi fotoğraflarının da çekilmiş olduğunu düşünüp taksiciden aracı karakola çekmesini istedi.
APAR TOPAR GÖRÜNTÜLERİ SİLMEYE ÇALIŞTI
Bu isteği duyunca telaşlanan şoför, yolcuların galeriyi göremeyeceklerini ve böyle bir haklarının olmadığını söyledi. Bunun üzerine yolda polisi gören kadınlar yardım istedi.
Şoför o sırada galerisinde kayıtlı olan gizli çekim görüntüleri silmeye kalkıştı. Bu sırada motosikletli polis ekibi, taksicinin durmasını istedi.
'DUR' İHTARINA UYMADI
Polisin 'dur' ihtarına uymayan ve 'Bir sorun var' diyerek aracı sürmeye devam eden taksici, daha sonra motosikletli polisin önünü kesmesiyle durdu.
Yakalanan H.U. isimli erkek, tahkikat işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.
O anlar ise takside arkada oturan diğer yolcu tarafından kaydedildi.
TAKSİCİLİKTEN SÜRESİZ MEN EDİLDİ
Olayın sosyal medyada gündem olmasının ardından, konuyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi harekete geçti.
İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; kadınların gizli gizli fotoğraflarını çeken şoför, taksicilikten süresiz men edildi.
Kadın yolcularını izinsiz fotoğraflayan— Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü (@IbbTuhim) September 12, 2022
şoför, taksicilikten süresiz men edildi. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/ae7neqfB0p
İBB: ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI
Konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökçe de, "Mevzuata uygun en ağır cezayı verdik, adli süreci de başlattık" dedi.
Gökçe, şu ifadeleri kullandı:
"Haberin yayınlandığı andan beri büyük bir üzüntü ve öfkeyle konuyu takip ediyoruz. Altını çizerek söylüyorum yönetim olarak hukuk dışılığa, hele kadınlara yönelik saldırılara karşı temel politikamız sıfır tolerans. Mevzuata uygun en ağır cezayı verdik, adli süreci de başlattık."
Haberin yayınlandığı andan beri büyük bir üzüntü ve öfkeyle konuyu takip ediyoruz. Altını çizerek söylüyorum yönetim olarak hukuk dışılığa, hele kadınlara yönelik saldırılara karşı temel politikamız sıfır tolerans.— Dr. Buğra Gökce (@gokcebugra) September 12, 2022
Mevzuata uygun en ağır cezayı verdik, adli süreci de başlattık. https://t.co/iT3eIWacZo
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