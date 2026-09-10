Kadınların yasal hakkına fiili engel

Türkiye'de 10’uncu haftaya kadar yasal olan isteğe bağlı kürtaja erişim, yıllardır kamu hastanelerindeki uygulamalar ve fiili engeller nedeniyle tartışma konusu. Kamuda hizmete erişimin zorlaşması kadınları özel sağlık kuruluşlarına yöneltirken şimdi de kürtaj işlemi yapan özel muayenehanelere yönelik denetimler gündemde. Türk Tabipleri Birliği (TTB), İstanbul’da bazı muayenehanelerde yapılan denetimlere tepki göstererek uygulamanın hukuki dayanağını tartışmaya açtı.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan TTB Merkez Konseyi 2. Başkanı Dr. Ayşe Gültekingil, İstanbul’da bazı özel muayenehanelerin geçtiğimiz haftalarda denetlendiğini, hekimler hakkında tutanak tutulduğunu belirtti.

Denetimlerde “Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik”te yer alan ek bir maddenin gerekçe gösterildiğini aktaran Gültekingil, bunun hukuka aykırı olduğunu dile getirdi. Yasal olmasına karşın kürtaja erişimin özellikle kamu hastanelerinde ciddi biçimde zorlaştığını belirten Gültekingil, bunun çeşitli yöntemlerle gerçekleştiğini söyledi.

Gültekingil, bazı hastanelerde kürtaj hizmetinin verilmediğini, kimi yerlerde malzeme temin edilmediğini, işlemi yapmayan hekimler hakkında da yaptırım uygulanmadığını ifade etti.

TTB DESTEK SAĞLAYACAK

Kamuda kürtaja erişimin azalmasının kadınları özel sağlık kuruluşlarına yönelttiğini aktaran Gültekingil, muayenehanelerin kapatılması halinde bunun hekimler açısından ekonomik sonuçlar da doğurabileceğini belirtti. Gültekingil, TTB’nin kürtajın yasal bir sağlık hizmeti olduğu yönündeki tutumunu sürdüreceğini ifade etti. Gültekingil, denetim ve soruşturma riskiyle karşı karşıya kalan hekimlere hukuki destek vereceklerini belirtti.