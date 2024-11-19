Kadınlarla mesajlaşmaları çıkan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü açığa alındı

Yayınlanma: 19.11.2024 - 11:17

Güncelleme: 19.11.2024 - 11:17

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, kurumda çalışan bazı kadınlarla müstehcen mesajlaşmaları ortaya çıkan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü S. Ö.’yü açığa aldı. Vali Tekbıyıkoğlu’nun konunun araştırılması amacıyla Bakanlıktan müfettiş de talep ettiği öğrenildi.