Kadınlarla mesajlaşmaları çıkan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü açığa alındı

Tunceli Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü S. Ö., kadınlarla müstehcen mesajlaşmaları ortaya çıkmasının ardından açığa alındı. Konuya ilişkin Bakanlıktan da müfettiş talep edildiği belirtildi.

Kadınlarla mesajlaşmaları çıkan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü açığa alındı
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İHA
Yayınlanma: 19.11.2024 - 11:17

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, kurumda çalışan bazı kadınlarla müstehcen mesajlaşmaları ortaya çıkan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü S. Ö.’yü açığa aldı. Vali Tekbıyıkoğlu’nun konunun araştırılması amacıyla Bakanlıktan müfettiş de talep ettiği öğrenildi.


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