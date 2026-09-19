Kadir İnanır'ın miras davasında 'şiddet' iddiası: Öykü Arıca babası Levent İnanır’ın tehditlerini paylaştı

Kadir İnanır'ın vasiyetine ilişkin davada aile üyelerinin açıklamalarının ardından kriz tırmanırken sosyal medyadan da bir tehdit mesajı paylaşıldı.

Duruşma öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Levent İnanır, dayısı Kadir İnanır hakkında “Dayımın irade sorunu vardı. Açıklanacak şeyin ne olduğu çok önemli değil. Ağır tedavi görüyordu, ilaçlar kullanıyordu” demişti. Levent İnanır, vasiyetlerin farklı tarihlerde hazırlanmasının kendisinde soru işaretleri yarattığını da dile getirdi.

Levent İnanır'ın sözlerinin ardından eski eşi Neslihan Acar, sosyal medya hesabından Kadir İnanır'ı anan bir açıklama yayımladı. Acar, sanatçıyı “sözüyle duruşu arasındaki bağı hiç koparmayan bir insan” olarak nitelendirdi ve kendisine ve evladına kattıkları için teşekkür etti.

ESKİ EŞİ VE KIZINA TEHDİT İDDİASI

Paylaşımların ardından Levent İnanır'ın eski eşi Neslihan Acar ve Öykü Kardelen Arıca'yı tehdit ettiği iddia edildi.

Bu paylaşımların ardından sosyal medyada Levent İnanır'a ait olduğu iddia edilen bir WhatsApp mesajı yayımlandı. Mesajın, Neslihan Acar'a yönelik geçmişteki bir şiddet olayına ait olduğu öne sürülen fotoğrafla birlikte gönderildiği iddia edildi. Görüntüyü paylaşan X kullanıcısı, mesajın Neslihan Acar ve Öykü Kardelen Arıca'ya yönelik bir tehdit olduğunu ileri sürdü.

Neslihan Acar'ın kızı Öykü Arıca ise sosyal medya hesabından iddiaları doğruladı.

Arıca paylaştığı mesajında babası Levent İnanır'ı ima ederek, "Annemin ayrılık sebebi yara bere içindeki fotoğrafını 77 yaşındaki anneanneme göndermenin amacı 'yeniden bu hale getiririm' demek mi? Buradayım, gel" dedi.

NESLİHAN ACAR TEHDİT İDDİALARINI DOĞRULADI

Neslihan Acar da sosyal medya hesabından tehdit iddialarını doğrulayarak şunları söyledi:

"Eski bir fotoğraf üzerinden tehdit mesajı aldığım doğrudur. Şuan iyiyim fotoğrafımı aileme borç bildiğimden paylaşıyorum. Mesaj 77 yaşındaki sevgili anneme atılmasından başka bir önem taşımamaktadır. Ülkemin dik duran her kadını gibi elbette şiddet de mobbing de gördüm. Ülkede bunca şiddet mağduru, bunca faili meçhul kadın varken, benimki gündem işgali, magazin malzemesi olurdu bu da benim utancım olurdu! Doğru bildiğimi doğruca söylerim, söyleyeceğim !Önce adil olacaksın, sonra adalet arayacaksın! Her fikrim, yorumum irademdir! Müsamerenizi ötede oynayın! Demirden korkan trene binmez!”