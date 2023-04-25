Kaftancıoğlu, faili meçhul Öcalan tezgahını ifşa etti! Son düzlükte son çırpınışlar...

Yayınlanma: 25.04.2023 - 20:33

Güncelleme: 25.04.2023 - 20:35

İktidarın seçim meydanlarında muhalefeti suçlayarak sık sık dile getirdiği 'terör' söyleminin İstanbul Sultanbeyli'de bir matbaada broşür olarak basıldığı ortaya çıktı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftanıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ismi henüz öğrenilemeyen kişiler tarafından CHP logosuyla "iktidar olduğumuzda Apo'yu çıkartacağız" ifadelerinin yer aldığı sözde parti broşürü ve sticker bastırıldığını aktardı.

Kaftancıoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Akşam akşam çaresizlikten düştükleri duruma biraz da gülelim diyerek bir vaka paylaşayım sizlerle.

Yer Sultanbeyli’nde bir matbaa…

CHP logosuyla “İktidar olduğumuzda Apo’yu çıkartacağız” diyerek sözde parti broşürü, Sticker bastırmışlar.

Komik kısmı şimdi geliyor: Matbaa ne hikmetse siparişi ve parayı verenin kim olduğunu bilmiyor. Kim bilir belki de uzaylılar:)

Güldük eğlendik şimdi asıl söyleyeceğimize gelelim.

CHP logosunu yalanlarına, algılarına kim alet ediyor ve aracı oluyorsa nefesimiz enselerinde olacak. Sahte broşürü basanlar ve bastıranlarla ilgili yargı sürecini başlatıyorum 14 Mayıs itibariyle bu kişiler ve benzeri işlere kalkanların alabilecekleri en yüksek cezaları almalarının bizzat takipçisi olacağım…"