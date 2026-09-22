Kağıthane’de 3 servis aracını yaktılar: 9 şüpheli tutuklandı

İstanbul’un Kağıthane ilçesinde aynı firmaya ait 3 servis aracının farklı tarihlerde yanıcı madde dökülerek yakılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada 9 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 Eylül’de Nurtepe Mahallesi’nde bir servis aracının, 16 Eylül’de ise aynı firmaya ait iki servis aracının yakılması üzerine çalışma başlattı.

SERVİS İŞİNİ BIRAKMASI İÇİN TEHDİT EDİLDİ

Polis ekiplerinin araştırmasında, uzun süredir bir okulun öğrenci servis hizmetini yürüten 66 yaşındaki Y.Y.’nin başka bir firma yetkilisi tarafından arandığı belirlendi.

Y.Y.’nin servis işini bırakması yönünde tehdit edildiği ve araçların yakılması olaylarının bu nedenle gerçekleştirildiği tespit edildi.

ESENYURT’TAKİ ADRESE OPERASYON

Teknik çalışmaların ardından olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 12 şüpheliye yönelik Esenyurt’taki bir adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9’u tutuklandı, 3’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan servis araçlarından birinin üzerine yanıcı madde dökülerek ateşe verildiği ve şüphelinin koşarak olay yerinden uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.