Kağıthane’de duvar çöktü: 12 sıfır araçta 30 milyon liralık hasar

Kağıthane’de bir binanın duvarının otomobil bayisine ait açık otoparka çökmesi sonucu 12 sıfır kilometre araçta hasar meydana geldi. Olayın ardından emniyete başvuran bayi müdürü Hüseyin Ü., zararın yaklaşık 30 milyon lira olduğunu bildirdi.

DUVAR ARAÇLARIN ÜZERİNE ÇÖKTÜ

Olay, 30 Temmuz Perşembe günü öğle saatlerinde Sultan Selim Mahallesi’nde meydana geldi.

Otomobil bayisinin stoktaki sıfır kilometre araçlarının bulunduğu açık otoparkın yanındaki binanın duvarı, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Duvar parçaları otoparkta bulunan araçların üzerine düştü.

12 ARAÇ HASAR GÖRDÜ

Çökme sonucu otoparktaki 12 sıfır kilometre araçta hasar oluştu.

Bayi müdürü Hüseyin Ü., olayın ardından Çeliktepe Şehit Bestami Şeker Polis Merkezi Amirliği’ne giderek şikâyetçi oldu.

ZARARIN 30 MİLYON LİRA OLDUĞU BELİRTİLDİ

Hüseyin Ü., emniyetteki şikâyetinde araçlarda meydana gelen toplam zararın yaklaşık 30 milyon lira olduğunu ifade etti.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, duvarın çökme nedeninin yapılacak teknik çalışmanın ardından belirlenmesi bekleniyor.