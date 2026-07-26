Kağıthane’deki kadın cinayetinde yeni ayrıntılar: Cesedi ormanlık alana taksiyle götürmüş

Olay, 21 Temmuz günü saat 20.30 sıralarında Telsizler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 çocuk annesi Bedriye Karaçay, iddiaya göre eşi Volkan K. ile evde yaşadığı tartışmanın ardından ortadan kayboldu. Yakınlarının kadından haber alamaması üzerine ailesi kayıp başvurusunda bulunurken, polis ekipleri çalışma başlattı.

AYRILMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEMİŞ

Soruşturma dosyasındaki iddiaya göre Bedriye Karaçay, eşi Volkan K.’ye ayrılmak istediğini, çocuklarını tek başına büyüteceğini ve eşinin sürekli uyuşturucu kullanmasının çocuklarına kötü örnek olduğunu söyledi. Genç kadının bundan sonra hayatını çocuklarıyla birlikte sürdürmek istediğini dile getirdiği, bunun üzerine evde tartışma çıktığı ve tartışmanın kısa sürede büyüdüğü öne sürüldü.

EVDE BOĞARAK ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

İddiaya göre Volkan K., emniyette verdiği ifadede Bedriye Karaçay’ı evin salonunda boğarak öldürdüğünü anlattı. Daha sonra balkondan aldığı bir iple cesedi battaniyeye sardığını, battaniyeyi baş, bel ve ayak kısmından bağladığını anlattığı öğrenildi. Şüphelinin, daha sonra taksi çağırarak cesedi araca koyduğu, ağabeyi Gökhan G.‘ye haber verdiği ve birlikte Sarıyer Ayazağa Yeşiltepe Mevkii’ndeki ormanlık alana gittikleri iddia edildi. Volkan K.'nin ifadesinde cesedi burada çok derin olmayan bir çukura gömdüğünü öne sürdüğü öğrenildi.

KAYIP BAŞVURUSU YAPMIŞLAR

İddiaya göre olayın ardından Volkan K. ile ağabeyi Gökhan G., Bedriye Karaçay’ın kaybolduğunu belirterek polise kayıp başvurusunda bulundu. İki kardeşin yakınlarına ise, genç kadının ailesinin yanına gitmiş olabileceğini söyledikleri öne sürüldü. Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada Bedriye Karaçay’ın ailesinin yanına gittiğine ilişkin herhangi bir bulguya ulaşılamadığı bilgisi de edinildi.

HTS VE KAMERA KAYITLARI ŞÜPHEYİ ARTIRDI

Soruşturma kapsamında çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, Bedriye Karaçay’ın iddia edildiği gibi bölgeden ayrıldığına ilişkin herhangi bir görüntüye ulaşamadı. HTS kayıtlarını inceleyen ekipler Volkan K.’nin olay günü Ayazağa yönüne gittiğini belirledi. Elde edilen bulguların ardından gözaltına alınan Volkan K.’nin sorgusunda önce cinayeti inkâr ettiği, daha sonra delillerin gösterilmesi üzerine suçunu itiraf ederek cesedin yerini gösterdiği öğrenildi.

CESET ŞÜPHELİNİN GÖSTERDİĞİ YERDE BULUNDU

Bunun üzerine belirtilen alana giden polis ekipleri, Sarıyer Ayazağa Yeşiltepe Mevkii’ndeki ormanlık alanda Bedriye Karaçay’ın cansız bedenine ulaştı. Cumhuriyet Savcısı ile Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. İddiaya göre cesedin bulunduğu sırada yabani hayvanlar tarafından ayaklarında tahribat oluştuğu da öğrenildi. Kadının kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu’nun hazırlayacağı rapor sonucu netleşeceği belirtildi.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Diğer yandan Bedriye Karaçay’ın poliste suç kaydının bulunmadığı öğrenilirken, eşi Volkan K. hakkında 4, kuzeni Aykut A. (39) hakkında 5, güvenlik gerekçesiyle polis ekiplerince emniyete götürülen Arzu G. (38) hakkında ise 4 suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Volkan K. ile ağabeyi Gökhan G.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.