Kağıthane'de korku dolu anlar: Alev alan araçla metrelerce ilerledi!
Kağıthane’de bir araç seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede alevlere teslim olan araç metrelerce bu şekilde ilerledi. Aracın içinde bulunanlar kendilerini panikle dışarı atarken, yanan araca ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde geçen günlerde caddede seyir halinde olan bir araç henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.
Alevler kısa sürede aracın alt kısmına yayılırken, çevredekilerin uyarısı üzerine araç sürücüsü otomobili yol kenarında durdurdu.
Araçtakiler can havliyle kendilerine dışarı atarken, alevlere ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.
ARAÇTAN SON ANDA İNDİLER
Müdahale sonrası ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.
Aracın alev aldığı sırada yolda ilerlediği ve yaşanan panikle araçtakilerin kendilerini dışarı attığı anlarla, çevredeki vatandaşların yangına müdahale anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Etiketler: #Kağıthane
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