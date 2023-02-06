Kahramanmaraş depreminin ardından Şanlıurfa'da son durum

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 09:32

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 11:14

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17’de 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD’dan yapılan açıklamaya göre deprem yerin 7 kilometre altında gerçekleşti.

AFAD, 06.30 itibarıyla 7 ilde 76 kişinin yaşamını yitirdiğini, 440 kişinin yaralandığını açıkladı. Depremin en çok hissedildiği şehirlerden biri de Şanlıurfa oldu.

VALİ AYHAN: 17 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ

Depremden en çok etkilenen illerden biri de Şanlıurfa olurken, acı haberi canlı yayında Vali Salih Ayhan verdi. Ayhan, "Depremde 17 vatandaşımız hayatını kaybetti, 30 vatandaşımız yaralı" ifadelerini kullandı.

ŞANLIURFA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Öte yandan Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan son açıklamada ise "İlimizde yaşanan depremde AFAD başta olmak üzere tüm kurumlarımız koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Depremin sebep olduğu hasarla ilgili çalışmalar büyük bir hassasiyetle yürütülmektedir" denildi.

"18 ÖLÜ, 200 YARALI"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, meydana gelen depremin ardından Şanlıurfa'da 18 ölü, 200 yaralı ve 60 yıkılan bina olduğu bilgisini paylaştı.

1 ÇOCUK KURTARILDI

Şanlıurfa'da depremde hasar gören Bahçelievler Mahallesi'ndeki 6 katlı bir bina artçı depremler sırasında çöktü. Binanın çökme anını çevredeki bir vatandaş cep telefonuyla görüntüledi.

Çökmenin ardından bölgeye, arama-kurtarma ekipleri yönlendirildi. Çalışmalarda 1 çocuk kurtarıldı.