Kahramanmaraş depremlerinde can kaybı 20 bin 318'e yükseldi

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 02:20

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 02:32

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremden acı haberler gelmeye devam ediyor.

Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde ağır yıkıma yol açan depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 20 bin 318'e yükseldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) saat 02.15'de yaptığı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 20.318 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 80.088 vatandaşımız kurtarılmıştır. 91.511 afetzede, bölgeden diğer illere tahliye edilmiştir."