Kahramanmaraş’ta depremzedeler 3,5 yıldır konteynerlerde yaşam mücadelesi veriyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde çok sayıda yapı yıkılırken, ağır hasar gören evlerinin yerine yenilerinin yapılmasını bekleyen Küçükçamurlu Mahallesi sakinleri konteynerlerde yaşamlarını sürdürüyor. Depremzedeler, bir an önce kalıcı konutlarına kavuşmak istediklerini belirtiyor.

3,5 YILDIR KONTEYNERDA YAŞIYORUZ

Konteyner kent sakinlerinden 75 yaşındaki Halil Küpeli, depremde evinin ağır hasar aldığını belirterek, “Üç buçuk yıldır bize ev yapacaklar, yapılmadı. Biz konteynerde yaşıyoruz. Geldiler, imza aldılar, yerinde dönüşüm yapacaklardı, vazgeçtiler. Sonra ‘toplu yapacağız’ dediler, yine imza aldılar, yine vazgeçildi. Biz ne yapacağız? Konteynerde mı yaşayacağız ömür boyu?” diye konuştu.

Konteynerde kış koşullarında ısınmakta zorlandıklarını belirten Küpeli, “Konteynera soba kuramıyoruz. Ufacık bir elektrikli soba var, o da ısıtmıyor. Zaten konteynerın altı da çöktü. Vallahi şaşırdık” dedi.

“YA BİZİ ÖLDÜRÜN YA KURTARIN”

80 yaşındaki Hürü Küpeli ise depremden sonra sağlık sorunlarının arttığını ve konteynerde yaşamın kendisi için zorlaştığını söyledi. Küpeli, “Depremden sonra çok yaşlandım. İnip çıkamıyorum. Her çeşit hastalığım var. Bize ev yapılmadı. Ne olur, arkadaş, biz de bir vatandaşız. Bana da yazık” dedi.

Konteynerin merdivenlerini kullanamadığını belirten Küpeli, “Merdivene çıkamıyorum, inemiyorum, dizlerim ağrıyor. Bel ağrısı var, boyun ağrısı var, kalp hastalığı var. Hep ilaç içiyorum. Ya gelin bizi öldürün ya kurtarın. 3,5 yıl oldu bu rezilliği çekiyorum. Dışarı çıkamıyorum, içeri giremiyorum. Bir konteynerın içerisindeyim. Ne olur bizi kurtarın” diye konuştu.

"NE OLUR DUYSUN HÜKÜMET"

Zeynep Kömürcü ise "Deprem olalı 3,5 sene oldu bizi ne soran var ne de öldünüz mü, kaldınız mı diyen var. Biz de vatandaşız. Ben konteynere gidemiyorum, akşam oluyor perişanım. Bizi duysunlar ne olur, hükümetimiz duysun. Artık yeter, vicdan... Fakirim, kimsem yok. Çocuklarım hep kirada, 2-3 tane çocuğum var kirada. Ne yapayım, vallahi rezillikle yaşıyorum. Şu değnekle inip çıkamıyorum. 3,5 sene oldu. Ev istiyorum" diye konuştu.

"PERİŞAN HALDEYİZ"

İsmail Akın ise evlerinin depremde ağır hasar gördüğünü ve kalıcı konut konusunda verilen sözlerin yerine getirilmediğini söyledi. Akın, “Evimiz gitti, hasar gördü. Evimizi yapacaklardı, yapmadılar. Yerinde dönüşümden vazgeçtik, toplu dönüşüm dediler, ondan da vazgeçtiler. Şu an bizimle gelip ilgilenen, ‘Nasıl yaşıyorsunuz, ne ediyorsunuz?’ diye soran yok. Üç buçuk yıl oldu, biz burada perişan haldeyiz” dedi.

Mahallede 17-18 kişinin benzer durumda olduğunu belirten Akın, “Devletin buna bir an önce el atmasını, bizlere bir imkan sağlamasını istiyoruz” diye konuştu.

Nazife Akın da depremden bu yana kalıcı konutların yapılmasını beklediklerini belirterek, "Deprem olalı 3,5 sene oldu her daim geliyorlar, 'Ev yapacağız, yapacağız' diyorlar yapmıyorlar. Yapıyorlarsa bir an önce yapsınlar. Biz çok reziliz. Tertemiz bir eve girmek istiyorum" şeklinde konuştu.