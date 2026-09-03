Kahramanmaraş'ta erkek dehşeti... Tevfik Bağrıaçık eşini sokak ortasında katledip, intihar etti

Olay, akşam saatlerde Onikişubat ilçesinin Mercimektepe Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre Tevfik Bağrıaçık, henüz belirlenemeyen bir nedenle eşi Dilek Bağrıaçık ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Tevfik Bağrıaçık, yanında getirdiği pompalı tüfekle Dilek Bağrıaçık’a ateş etti.

Tevfik Bağrıaçık daha sonra aynı silahla kendini vurdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Tevfik ve Dilek Bağrıaçık’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından 4 çocukları bulunan Tevfik Bağrıaçık ile Dilek Bağrıaçık’ın cenazeleri Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.