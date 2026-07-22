Kahramanmaraş’ta plastik fabrikasındaki yangın söndürüldü

Kahramanmaraş’ta plastik su depoları üreten fabrikada çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp 1 saatte söndürüldü.
Yangının çıkış nedeninin, yapılacak inceleme sonunda ortaya çıkacağı belirtildi.
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Kahramanmaraş’ta plastik su depoları üreten fabrikada çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp 1 saatte söndürüldü.
Yangının çıkış nedeninin, yapılacak inceleme sonunda ortaya çıkacağı belirtildi.