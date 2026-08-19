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Kahramanmaraş'ta trafo merkezinde patlama: 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ağır yaralı

Kahramanmaraş'ta trafo merkezinde patlama: 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ağır yaralı

19.08.2026 17:24:00
Güncellenme:
İHA
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Kahramanmaraş'ta trafo merkezinde patlama: 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ağır yaralı

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesindeki transformatör merkezinde bakım ve onarım çalışmaları esnasında patlama meydana geldi. Patlamada 1 işçi yaşamını yitirirken bir işçi de ağır yaralandı.

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Olay, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Gaziantep 12. Bölge Müdürlüğü Kahramanmaraş İletim Şebekeleri İşletme ve Bakım Müdürlüğüne bağlı Andırın Transformatör Merkezi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, merkezde bakım ve onarım çalışması yapan B.O.D. ile Mehmet Ünal Tatlı'nın bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle şiddetli bir patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı ilk incelemede Mehmet Ünal Tatlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

AĞIR YARALI İŞÇİ TEDAVİ ALTINDA

Patlamada ağır yaralanan B.O.D. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Patlamanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla olay yerinde inceleme başlatılırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi

İlgili Konular: #kahramanmaraş #andırın

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